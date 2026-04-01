Concluye el Programa Mixto León Construye III tras capacitar a 10 personas en albañilería, revestimientos y acabados

LEÓN 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Programa Mixto León Construye III del Ildefe se ha clausurado este miércoles, 1 de abril, tras capacitar a diez personas en albañilería, revestimientos y acabados rígidos, algunas ya con ofertas de trabajo.

El alcalde de León, José Antonio Diez, ha asistido al acto celebrado en el Complejo de Empresas de Base Tecnológica 'Pablo Álvarez y Sara García' en el que ha estado acompañado del concejal de Hacienda y responsable del Ildefe, Carmelo Alonso; del gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, y del delegado territorial de la Junta, Eduardo Diego.

El alcalde ha dado la enhorabuena a los alumnos que han finalizado su formación y ha destacado que los campos en los que se han formado "demandan incorporaciones por lo que serán una salida profesional rápida y eficaz".

Además, ha añadido que varios de los alumnos ya han recibido varias ofertas de trabajo tras su formación en este programa fruto de la colaboración entre el Ecyl y la Fundación de Desarrollo, Empleo y Formación del Ayuntamiento de León, que "avalan un año de formación para cada alumno participante".

Empleo Castilla y León aporta algo más de 1,4 millones de euros para los cuatro programas, mientras que la Fuldefe cubre aproximadamente un 10 por ciento del total de estos cursos que tienen un índice de empleabilidad que supera el 73 por ciento, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El acto de esta miércoles ha servido también para dar comienzo a otros cuatro programas mixtos de formación y empleo, que capacitarán a 72 personas desempleadas para trabajar en hostelería, atención a dependientes, limpieza, empleo doméstico y albañilería hasta marzo de 2027.

Todos los programas mixtos combinan formación y práctica real y sus participantes son alumnos-trabajadores de Fuldefe, por lo que perciben un salario. Estos programas están cofinanciados por el Servicio Público de Empleo de la Junta, en torno a 80 por ciento del presupuesto, aportado por Ecyl.

La formación impartida desde Fuldefe obedece a las demandas del mercado laboral y a las convocatorias del Ecyl, que en muchos casos fijan las posibles acciones formativas o sectores de actividad prioritarios.

Se tiene siempre en cuenta el perfil de las personas desempleadas y en particular las necesidades de los colectivos más vulnerables, con el fin de mejorar su cualificación profesional para poder insertarse en mejores condiciones en el mercado laboral.