Concluye el proyecto 'Habitar el Palacio' en Palacio Quintanar después de tres jornadas con cerca de 3.000 visitantes - JCYL

SEGOVIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exhibición de las obras de arte de Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989), expuestas durante tres días en el Palacio Quintanar (PQ) de Segovia ha sumado más de 2.800 personas en las salas de la Residencia del Palacio, situadas en la parte superior del edificio renacentista y abiertas al público excepcionalmente para este proyecto.

Ha concluido así el trabajo de la residencia artística 'Habitar el Palacio', una idea original del Centro de Arte, Innovación y Diseño, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo ha sido favorecer la relación entre espacio y artista.

Como explica el director del centro, Gianni Ferraro, en el mundo del arte, el concepto de 'habitar' va más allá de la ocupación de un espacio físico, puesto que hace referencia a la conexión entre individuo y entorno.

"El espacio se transforma en un lugar significativo a través de la experiencia, de la memoria y las emociones, por lo que 'Habitar', en este contexto, implica no solo estar en un lugar, sino interactuar con él y construir una relación con su atmósfera y significado", ha expresado.

Esto es lo que ha sucedido durante los dos meses y medio que ha durado la experiencia artística y cuyo resultado se ha mostrado en los espacios libres que tenía el centro de arte, durante tres jornadas.

Así, 14 grandes piezas pictóricas, entre ellas cuatro trípticos, además de una instalación especialmente creada para el patio del palacio, realizados por el artista en soporte de vidrio e inspiradas en la técnica del strappo, han sido visitadas y han mostrado la técnica que maneja sabiamente Gonzalo Borondo.