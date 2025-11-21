Concluye la reconstrucción del Mirador de Orellán de Las Médulas (León)arrasado tras el incendio

Imagen de la visita del consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, al mirador de Orellán de Las Médulas (León). - JCYL

LEÓN, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de reconstrucción del Mirador de Orellán del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas (León), Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, han concluido tras haber sido arrasado en el incendio del pasado verano.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha visitado este viernes el Mirador, tras la finalización de los trabajos para su recuperación y el inicio de las tareas de desmontaje del edificio de acceso a la Galería.

Santonja ha explicado que la restauración llevada a cabo por la Junta en el Mirador de Orellán ha tenido como finalidad no sólo el restablecimiento funcional y físico de las infraestructuras afectadas por los incendios del pasado verano, sino también la recuperación ambiental del área inmediatamente afectada.

Al respecto, ha precisado que se han mitigado los daños inmediatos causados por el incendio, así como prevenido las "graves consecuencias" derivadas de la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad que podrían ocasionar una mayor afectación a medio y largo plazo sobre el ecosistema y la infraestructura turística y de acceso, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta de Castilla y León.

ACTUACIONES

Las actuaciones han consistido en la sustitución de los elementos dañados, respetando en todo lo posible el diseño original del mirador. Respecto a los componentes de madera que conforman la estructura y equipamiento del mirador, se han renovado pavimentos, bancos corridos, barandillas perimetrales, soportes de cartelería interpretativa y demás elementos auxiliares presentes en el conjunto.

Además, se ha llevado a cabo una limpieza exhaustiva de todos los elementos estructurales de acero, hormigón y piedra que conforman el Mirador, eliminando suciedad, residuos derivados del incendio y posibles incrustaciones que podrían afectar su integridad funcional y estética.

Igualmente, se ha acometido el acondicionamiento integral del vallado perimetral del Mirador, compuesto por postes de metal y cable de acero galvanizado. Para asegurar la correcta recuperación del entorno inmediato al Mirador, se ha realizado una limpieza exhaustiva y sistemática que incluye la retirada de restos afectados y dañados, así como la eliminación y gestión adecuada de residuos.

Por otra parte, el consejero ha señalado que el Ayuntamiento de Borrenes ha comenzado ya la recuperación de la edificación de acceso a la Galería Subterránea de Orellán, que cuenta con una subvención de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de 716.600 euros.

SINGULARIDAD HISTÓRICA Y PAISAJÍSTICA

Santonja ha asegurado que, con estas actuaciones, la Junta pretende reafirmar su compromiso con la protección, conservación y puesta en valor del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, un enclave que constituye "un referente internacional" por su singularidad histórica y paisajística. "Merece nuestra dedicación para garantizar su preservación para las generaciones presentes y futuras", ha apostillado.

Tras su visita al Mirador de Orellán, el consejero ha asistido a una nueva reunión del Equipo Técnico Interinstitucional de Recuperación (ETIR) del Espacio Cultural y Natural de Las Médulas, celebrada en la Casa del Parque de Carucedo.

El encuentro ha contado con la participación de representantes de la Diputación de León; el Consejo Comarcal del Bierzo; los ayuntamientos de Carucedo, Puente de Domingo Flórez y Borrenes; el CSIC; la Unesco; el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos); el Ministerio de Cultura; colegios profesionales y Fundación Las Médulas, con su grupo autónomo de expertos.

TAREA "COMPLEJA Y NECESARIA"

Santonja ha expresado su "satisfacción" porque el equipo trabaja "con ánimo y rigor" bajo el criterio de "celeridad", algo que resulta "imprescindible" para llevar a cabo "en tiempo y forma" una tarea "tan compleja y necesaria".

Asimismo, ha recordado que en la última reunión se insistió en la importancia de coordinar las actuaciones que se llevan a cabo para ser más eficientes en la consecución de los objetivos. En este sentido, ha insistido en que las actuaciones se enmarcan en una Zona Arqueológica y que los planes de acción deben tenerlo en cuenta: "la necesidad de tramitar las autorizaciones preceptivas no debe percibirse como una mera traba burocrática, porque imprimen calidad y seguridad a la realización de las medidas que acordemos".

El consejero también ha agradecido el trabajo que desarrolla el Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias del CSIC, quien ha avanzado en los últimos informes cómo debe ser el inicio del proceso de desescalada.

"RIGUROSO Y EXHAUSTIVO" INFORME

En cuanto al Grupo Autónomo de Expertos de la Fundación Las Médulas, ha subrayado el "riguroso y exhaustivo" informe arqueológico presentado del estado de conservación del sitio, que abarca el área declarada Bien de Interés Cultural (BIC). "Hemos solicitado separar el área afectada del incendio de la no afectada, así como las acciones de conservación que se requieren y que no se derivan directamente del incendio", ha apuntado.

Santonja ha concluido su visita a El Bierzo en el Museo de la Radio Luis del Olmo de Ponferrada, donde ha participado en la presentación del libro 'Una excursión por Las Médulas por José Castaño Posse (1889)', de José Antonio Balboa de Paz.