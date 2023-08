Concordia y Violencia Intrafamiliar siguen su trámite: "Preferimos que sean buenas leyes a que sean rápidas"

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que tanto el decreto de Concordia como el proyecto de Ley de Violencia Intrafamiliar, siguen su curso a pesar de que Vox lamentara el pasado mes de junio los "retrasos" que estaban sufriendo.

"A nosotros nos importa mucho más que sean buenas leyes a que sean leyes muy rápidas y por tanto nos importa mucho más el fin, el consenso, el acuerdo, la voluntad de mejorar la concordia entre los ciudadanos, de mejorar la atención al conjunto de los ciudadanos que el momento concreto", ha zanjado Fernández Carriedo a preguntas de los medios después de la reunión del Consejo de Gobierno.

Carriedo ha explicado que ambas normas, que forman parte del acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, se encuentran en proceso de información pública y Gobierno abierto para contar con la "participación ciudadana" que de "base" a estas iniciativas". Todo ello desde el "diálogo" para contar con el "mayor consenso" de todos los colectivos y sectores "involucrados".

Un plazo de alegaciones que en el caso de la Ley de Violencia Intrafamiliar finalizó en agosto del pasado año, lo que, a juicio del portavoz, no es óbice para seguir admitiendo "sugerencias". "Seguimos trabajando en una ley que desarrolla el plan de violencia intrafamiliar de la Junta, que data de principios de 2019. Ahora se ha parecido oportuno elevar a rango legal", ha ahondado Carriedo, que no obstante, ha matizado que este articulado no es "menoscabo sobre la violencia de género, que necesita un tratamiento específico".

En este sentido, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha subrayado que se está en un "proceso de elaboración del primer borrador" y que todas las normativas tienen su "agenda y camino".