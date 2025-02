Condenado a 9 meses de prisión un hombre que profirió insultos racistas y machistas a una camarera en Tábara (Zamora)

ZAMORA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Zamora ha condenado a un hombre de 71 años a una pena de nueve meses de prisión por proferir insultos racistas y machistas a una camarera en la localidad zamorana de Tábara.

Los hechos tuvieron lugar en junio del año pasado en la mencionada localidad y ahora la sentencia reconoce la existencia de un delito contra los derechos fundamentales y libertades públicas, razón por la que la resolución incluye, además, 1.260 euros de multa y otros 500 de indemnización para la víctima.

Según el relato de los hechos probados recogido en la sentencia, el acusado era cliente habitual del establecimiento en el que trabajaba la denunciante.

En el marco de esa relación, "de forma habitual y reiterada", el ahora condenado "se dirigía a ella en voz alta, públicamente y en presencia de los clientes, de forma despectiva tanto por su condición de mujer como por la de extranjera".

La sentencia señala que el acusado usaba expresiones como 'puta', 'extranjera', 'vete a tu país', 'venís aquí para quitarnos el trabajo', 'boluda', 'todas las mujeres sois unas putas' y otras similares.

Con esos precedentes, el 27 de junio de 2024, sobre las 12.00 horas, el acusado entró al bar con otra persona que iba a dejar propina para la camarera.

El ahora condenado le recriminó esa actitud con expresiones como: 'esa camarera que no me gusta', 'esa extranjera que viene a quitar el trabajo a los españoles', 'puta', 'márchate a tomar por culo a tu país', 'muerta de hambre que por eso vienes a España' o 'has conseguido el trabajo porque te metes en las sábanas del jefe'.

El texto de la resolución recoge que esta forma "despectiva" de dirigirse habitualmente a la denunciante se había producido también con otras camareras extranjeras que trabajan en otros establecimientos de la localidad, "siendo habitual que utilice en público y de forma despectiva la expresión de panchita o panchito para identificar a personas que no son españolas".