Condenado a nueve años por tentativa de asesinato el hombre que acuchilló al camarero de un bar en Delicias

El ahora condenado, durante el juicio en la Audiencia de Valladolid. - EPE

VALLADOLID, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a nueve años de cárcel al hombre que en enero de 2021 asestó una cuchillada a un camarero del bar 'Jose', en el barrio de Las Delicias, hechos que el tribunal considera que se tratan de un delito de tentativa de asesinato.

En su fallo, coincidente con la petición del fiscal, la Sección Cuarta de lo Penal impone a Óscar G.P. la referida pena privativa de libertad y no los catorce años y once meses que había solicitado la acusación particular, al aplicar el tribunal al condenado la atenuante analógica de trastorno mental transitorio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Además, el condenado habrá de abonar indemnizaciones por importe global de 14.200 euros en favor de la víctima, al tiempo que le impone las correspondiente medidas de seguridad para no acercarse ni comunicar con la víctima.

Durante el juicio, Óscr alegó no recordar mucho del instante en el que se produjo el acuchillamiento y atribuyó su reacción al mal momento personal por el que atravesaba tras la muerte dos años antes de su madre, sumado todo ello a su minusvalía psíquica y los problemas de alcoholismo, consumo de cocaína y ludopatía.

Este último vicio es el que le mantenía aquella tarde 'atado' a la máquina tragaperras del citado bar, en la calle Embajadores, y el que, según explicó, le llevó a enzarzarse en una agria discusión con el camarero tras perder cerca de 1.000 euros y ser reprendido por el lesionado cuando comenzó a molestar al resto de clientes.

Invitado a marcharse del bar, el encausado volvió poco después--sostiene que no acudió a casa a por el cuchillo sino a empeñar el teléfono móvil--y tras otro intercambio de palabras con el camarero asestó a éste una cuchillada que le atravesó de parte parte.

La víctima y testigos de lo ocurrido, clientes del local, coincidieron en que el ataque se produjo de forma sorpresiva por cuanto nadie intuyó que Óscar G.P. portaba un arma blanca al regresar al establecimiento, de ahí la modificación final realizada por el fiscal, que inicialmente acusada por tentativa de homicidio y finalmente se alineó con la postura del acusador particular en cuanto a que los hechos son constitutivos de un asesinato intentado, tal y como entiende el tribunal sentenciador.

Comentarios posteriores que el propio acusado realizó a los policías municipales que le trasladaban en el coche patrulla apuntaban también a esta tesis. "Nos dijo que quería clavarle el cuchillo en el corazón pero había fallado y que si no llegamos a intervenir le habría cortado la cabeza", recordó uno de los agentes que le detuvieron ese día.