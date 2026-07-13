Condenados a penas que suman más de 20 años dos de la 'Operación Tentaciones' de explotación sexual

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Valladolid ha condenado a penas que suman más de 20 años de prisión a María Ángela P.C, alias 'Vanessa', y a Javier R.A, quienes fueron acusados de constituir un entramado criminal que prostituía a mujeres traídas desde Paraguay en un piso de Valladolid, donde, según denunciaron las víctimas, soportaban duras condiciones de trabajo y estaban a disposición de los clientes las "24 horas del día".

En su sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera a la primera autora de dos delitos de prostitución coactiva, un delito de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud y un delito de grupo criminal, con una pena global aparejada para ella de doce años y ocho meses de cárcel--el fiscal le había pedido 25 años--, multa de 8.400 euros y libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la pena de cárcel.

Por su parte, Javier R.A, expareja de la presunta líder de la organización, la ciudadana paraguaya Lorenza C.P, quien ni siquiera ocupó banquillo por encontrarse en paradero desconocido, ha sido hallado autor de un delito de tráfico de drogas, otro de blanqueo y un tercero de pertencia a grupo criminal, lo que ha llevado a la Audiencia vallisoletana a imponerle una condena global de siete años y medio de privación de libertad--se exponía a ocho años de prisión--y el pago de una multa de 885 euros.

Por contra, las otras dos personas que también habían sido acusadas, Mirta Graciela G. y Hugo Javier A.A., a quienes la acusación pública había pedido dieciocho años y nueve años y ocho meses de cárcel, respectivamente, han quedado absueltas de los cargos imputados.