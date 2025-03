Condenan a la Junta a indemnizar con 15.252 euros a un ganadero por los daños causados por 27 ataques de lobo

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta deberá indemnizar con 15.252 euros a un ganadero por los daños y perjuicios sufridos por la perdida de 29 animales de su explotación por los 27 ataques de lobo que sufrió entre julio de 2021 y julio de 2022.

El abogado del ganadero presentó el 28 de julio de 2022 una demanda de responsabilidad patrimonial frente a la Comunidad de Castilla y León, concretamente la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, en la que reclamaba 56.872,30 euros, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) recogida por Europa Press.

Cosideraba la defensa del demandante que los daños ocasionados por el lobo, como especie protegida, "no deben ser soportados de forma individual" por el ganadero, sino que corresponde a la Administración su resarcimiento. Asimismo, sostenía que no es suficiente la línea de ayudas para paliar los daños sufridos, que en todo caso no son excluyentes de la responsabilidad de la Administración-.

El demandate cuantificó en 56.872,30 euros su reclamación por los daños y perjuicios causados por los 27 ataques de lobo y de ellos, 33.416 euros correspondían al daño emergente y 32.505,50 euros al lucro cesante, cantidades a las que restó los 9.050 euros de las ayudas ya recibidas.

Así, según la reclamación, se valoraba en 18.572,97 euros los animales siniestrados, a lo que se añadía el coste de reintroducción en el rebaño, que estimaba en 7.288,83 euros. Los animales no nacidos por pérdida de fecundidad se estimaron en 32.505,50 euros y se valoró en 7.560 euros los costes asociados al hecho.

Por su parte, la Junta, además de alegar la compensación por las ayudas ya otorgadas, proponía en cualquier caso otras cuantías indemnizatorias y consideraba "que a lo sumo" la indemnización ascendería a la cantidad de 11.416 euro, según la nueva Orden de 2023, descontadas ya las ayudas de 14.450 euros.

Al respecto, el demandante incluye en la indemnización una serie de costes que origina cada ataque del lobo y hace un cálculo sobre los 27 ataques sufridos, aunque se debía descontar uno ya "prescrito".

Asimismo, la defensa del ganadero calcuda que se invierten unas 20 horas por ataque, a razón de 14 euros por hora, lo que hace un total de 280 euros por cada uno de los siniestros sufridos, por lo que reclama 7.560 euros.

Al respecto, la Administración demandada, con apoyo en el informe pericial, consideró "excesivos" los cálculos efectuados por el perito que elaboró el informe aportado por el ganadero y consideró que las horas empleadas por cada ataque eran 12, a razón 12,5 euros por hora.

Finalmente, sobre el cómputo global, la defensa de la Junta consideró que debían descontarse 9.050 euros, que ya fueron abonados por la Administración autonómica. Sin embargo, la Junta defiende que la cuantía abonada es de 14.450 euros.

Ante esta discrepancia se pidió un certificado de los pagos compensatorios hechos por la reclamación y desde la Junta se aportó un certificado del Servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, firmado por el jefe de servicio, "en el que efectivamente constan pagos por valor de 14.450 euros", por lo que se da por buena esta cifra.

Por ello, en conclusión, la indemnización por todos los conceptos asciende a un total de 15.252,46 euros, una vez descontada ya la cifra de 14.450 euro abonados por la Junta en concepto de compensación por ataques de lobo.