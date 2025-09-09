Confapacal tacha de "callabocas" y "caricatura" el servicio de monitores por el horario reducido: "es un auténtico caos"

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Federaciones de AMPAs de Castilla y León (Confapacal) ha tachado de "callabocas" y "caricatura" el servicio de monitores con los que la Consejería de Educación va a dar servicio a los alumnos por el horario lectivo reducido en los meses de septiembre y junio.

"Es un auténtico caos bastante vergonzoso", ha denunciado su presidenta, María Soledad Alegre, que ha lamentado que desde que saliera la orden en mayo la Consejería no ha habido comunicación con los centros. "A finales de agosto hablamos con la Consejería y únicamente nos trasladaron el mensaje de que la empresa estaba contratada y que no había ningún problema y que hacía dos semanas se habían trasladado las instrucciones a los centros educativos", ha relatado.

Cuestión que, en sus palabras, han negado los equipos directivos "y algunas direcciones provinciales" y que el pasado viernes llegaba informaciones "contradictorias" que aseguraban que el servicio no se podía prestar y que se estaba pidiendo "a los docentes" que cubran esa hora.

"Es la caricatura mayor y lo que da a entender la Consejería es que es un callabocas. Primero lo anunciamos pero, a día de hoy, no se está haciendo. Y nuestro temor es que la Consejería diga que la orden se ha aplicado sin problemas, a tiempo, y que si no hay más atenciones es porque las familias no la han pedido. No, las familias no la han pedido porque no se les ha solicitado. Esa es la realidad", ha zanjado.