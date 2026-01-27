Confederación Miño-Sil prevé un descenso de los ríos tras las crecidas del Cúa y el Sil en El Bierzo

Archivo - Un río de la cuenca Miño-Sil. - CONFEDERACIÓN MIÑO-SIL - Archivo

VALLADOLID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica Miño-Sil ha señalado que el río Sil está "estabilizando" su caudal en la zona de Requejo (León), tras la crecida de las últimas horas, aunque sigue en nivel de aviso Naranja, mientras que el Cúa ya presenta una tendencia a la baja también en la zona de El Bierzo, donde también se ha experimentado una crecida.

En unas declaraciones publicadas por la Confederación en la red social 'X', el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Guillermo Ruiz del Porta, ha explicado que en la zona de El Bierzo se mantiene la vigilancia especialmente en los ríos Cúa y Sil después de precipitaciones, originadas por el paso de la borrasca Joseph, con 23 litros por metro cuadrado de media y hasta 80 en algunas zonas, como la cuenca del río Cúa.

Este río experimentó una crecida en las últimas horas, pero a primera hora de la tarde de este martes se encuentra en nivel amarillo, con un caudal de aproximadamente 130 metros cúbicos por segundo y en tendencia descendente.

En el río Sil, a su paso por Requejo, se encuentra en nivel naranja, "ya estabilizándose" y con un caudal aproximadamente de unos 570 metros cúbicos por segundo.

El jefe de la oficina de Planificación ha advertido de que si bien las precipitaciones este martes "no han sido muy grandes", se han sumado al efecto de la fusión de la nieve y "esto es lo que está dando lugar a estas pequeñas crecidas en la zona del Bierzo".

Para el miércoles también se prevén precipitaciones más débiles, aunque con medias de en torno a 15 litros por metro cuadrado en 24 horas, previsiones similares a las del jueves, por lo que el organismo prevé que los cauces de los ríos Cúa y Sil en El Bierzo "deberían ir descendiendo"

Eso sí, ha advertido de que se esperan precipitaciones "casi todos los días para los próximos 10 días" y por ello los cauces llevarán "bastante aguas", por lo que ha pedido precaución, intentar no acercarse a los paseos fluviales y "seguir siempre las indicaciones de los servicios de protección civil para evitar cualquier tipo de daño".