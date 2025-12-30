Conferencia Sectorial de Energía acuerda el reparto de 500 millones para eficiencia energética, 27,4 millones para CyL

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Sectorial de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado por unanimidad el reparto de 300 millones de euros para actuaciones de eficiencia y ahorro en la industria, y de otros 200 millones para la rehabilitación de edificios existentes en el sector terciario, de los que 27,4 millones llegarán a Castilla y León.

Según ha informado el Miteco, esta inversión forma parte del Plan Estratégico 2024-2026 del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) y el acuerdo entre las comunidades ha sido posible mediante un nuevo procedimiento escrito que permite a la Conferencia tomar decisiones sin necesidad de celebrar una reunión.

En el caso del Programa de eficiencia energética destinado a pymes y gran empresa del sector industrial, se destinan 300 millones a la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales, con ahorros superiores al 10 por ciento, y a la implantación de sistemas de gestión energética. En este caso, Castilla y León recibirá 19,5 millones de euros.

Por su parte, en el Programa de rehabilitación energética en el sector terciario (PREE terciario) las actuaciones deberán acreditar un ahorro de energía del 20 por ciento y se destinarán a actuaciones en edificios de usos administrativos, sanitarios, comerciales, docentes, residenciales públicos, culturales, recreativos, deportivos, de restauración, para el transporte de personas y lugares de culto.

A través de este programa la Comunidad recibirá 7,9 millones de euros.