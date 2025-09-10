Conferencias y un recital de piano ponen fin a 'Cervantes. Un rostro en palabras', en el Museo Casa de Cervantes

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Casa de Cervantes, museo de titularidad estatal dependiente del Ministerio de Cultura, ubicado en Valladolid, pone fin a su programación estival con un ciclo de conferencias conducido por cinco reconocidos especialistas, y un recital de piano a cargo del escritor y pianista Diego Fernández Magdaleno.

Esta propuesta, que podrá visitarse hasta el próximo 26 de octubre, se incluye como cierre del programa de la exposición temporal 'Cervantes, un rostro en palabras', una selección de piezas de la colección del museo que ilustran las palabras con las que Cervantes se describió en el prólogo de sus 'Novelas ejemplares', único testimonio fidedigno acerca de la representación del célebre escritor.

CICLO DE CONFERENCIAS

Expertos en literatura, fotografía, filosofía, crítica de arte y creación contemporánea serán los encargados del ciclo de conferencias que comenzará el miércoles 17 de septiembre con la ponencia 'Los orígenes del no rostro cervantino', impartida por José M. Lucía Megías.

El ponente propondrá un recorrido por la representación del rostro de Cervantes a partir de su autorretrato con palabras que el autor dejó en el prólogo a las 'Novelas ejemplares'; un retrato que se volvió líneas e imágenes al inicio de la edición del Quijote publicada en Londres en 1738. José Manuel Lucía Megías es catedrático de Filología románica de la Universidad Complutense de Madrid, director del Banco de imágenes del Quijote y de la Red de Ciudades Cervantinas.

El jueves 18 de septiembre intervendrá Juan Miguel Sánchez-Vigil con la ponencia titulada 'Palabra e imagen o viceversa. Más allá del refrán', donde se abordará el vínculo entre fotografía y literatura. Juan Miguel Sánchez-Vigil es doctor en catedrático de Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid. Además, es editor, fotógrafo y documentalista gráfico.

El miércoles 24 de septiembre, Belén Altuna será la encargada de la charla 'De alegres ojos y nariz corva. ¿Es la cara el espejo del alma? Fisionomía y carácter en la literatura y el retrato', donde se partirá del autorretrato de Cervantes para descifrar tanto el carácter como el destino en los rasgos faciales y corporales. Belén Altuna es doctora en Filosofía moral por la Universidad del País Vasco y miembro de la Comisión de Ética Institucional de la Diputación Foral de Guipúzcoa, y de la Comisión de Ética Asistencial del Hospital Donostia.

El jueves 25 de septiembre, Estrella de Diego impartirá la conferencia 'Contar caras', donde demostrará cómo todo rostro pintado o fotografiado acaba por ser el deseo de quien lo retrata. Estrella de Diego es ensayista, comisaria de exposiciones y catedrática de Arte contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes por su labor como escritora e investigadora.

El ciclo se cerrará el jueves 2 de octubre con la intervención del artista visual Ignasi Aballí. Bajo el título 'Desapariciones', el artista rememora su proyecto homónimo, inspirado en la novela 'La disparition', de Georges Perec. Este es el punto de partida para reflexionar sobre la ausencia, la ficción, los límites del lenguaje en el arte y la ambigüedad entre realidad y ficción. Ignasi Aballí es artista multidisciplinar relacionado con los enfoques y corrientes artísticas de lo que se denomina 'desmaterialización del arte'. Fue el artista elegido para el pabellón español de la Bienal de Venecia en 2022.

Todas las conferencias tendrán lugar a las 19.30 horas en la biblioteca histórica del museo con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

RECITAL DE PIANO

Con respecto al recital 'Cervantes, una imagen sonora', el pianista Diego Fernández Magdaleno propone un programa para retratar musicalmente a Cervantes para este fin de ciclo. A través del piano, creará su imagen a partir de las referencias musicales que le pudieron acompañar durante su vida, como puede ser la que podría tocar su padre con la vihuela o la editada en el Valladolid de la época.

No faltarán las miradas contemporáneas a la figura y a los personajes de sus obras, destacando la pieza 'Retrato de Miguel de Cervantes', compuesta por Francisco García Álvarez en exclusiva para la ocasión.

Pianista de reconocida y premiada trayectoria, Diego Fernández Magdaleno obtuvo el Premio Nacional de Música en la categoría de Interpretación en 2010. Dedicado en especial a la música española contemporánea, centró en ella su discurso de ingreso como miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción de Valladolid. Además, fue director del Congreso sobre Creación Musical Contemporánea de Valladolid y presidente en España de la Asociación Europea de Profesores de Piano. En 2024 se le concedió la cruz de Alfonso X el Sabio.

El concierto tendrá lugar el viernes 26 de septiembre a las 20 horas. La entrada, que será gratuita, se podrá recoger en la taquilla del museo a partir de 30 minutos antes del inicio.