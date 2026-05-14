El Congreso de San Juan de la Cruz de la UCAV concluye con seguimiento internacional - UCAV

ÁVILA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha concluido el conjunto de ponencias del 'Congreso Internacional San Juan de la Cruz: Presencial y Figura', un encuentro académico y cultural que reúne a expertos del místico en sus vertientes literaria y teológica.

Las jornadas se han seguido en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, así como vía streaming, reuniendo a interesados de cuatro continentes, con especial protagonismo en América y Europa.

El congreso ha llegado a toda Hispanoamérica, a Estados Unidos, China, Nigeria, y, en Europa, a Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y Ucrania.

Entre todos estos destinos, más de 2.000 personas han acompañado las jornadas desde el canal de YouTube de la UCAV. En el acto de clausura, Fernando Romera ha hecho balance del congreso, en el que "se han atendido muchos contenidos y muy relevantes".

Se ha abordado el pensamiento, la teología y la espiritualidad de San Juan de la Cruz, y también su parte filológica, "con algunos de los mayores expertos en literatura del siglo XVI en España".

Además, ha destacado temas tratados como los recorridos del santo, el punto de vista iconográfico o los cien años de su proclamación como*Doctor de la Iglesia.

Junto a Romera, María del Rosario Sáez Yuguero, rectora de la UCAV, ha puesto fin al congreso con el deseo de que las palabras del santo escuchadas estas jornadas "acompañen a todos en su día a día".

SEGUNDA JORNADA

Esta segunda jornada ha comenzado con una Santa Misa, en este caso, en el Monasterio de la Encarnación, tras la cual Esther Borrego, con 'San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús: Un amor de otro mundo', ha hecho un recorrido sobre las conversaciones y encuentros entre ambos místicos, que comenzaron en 1567 en Medina del Campo, y que significaron un beneficio mutuo en la vida espiritual y la sabiduría.

Para ello se ha apoyado en los escritos que Teresa de Ávila dedicó a Fray Juan de la Cruz, un hombre en el que confió. Por su parte, José Damián Gaitán, ha impartido la sesión 'Escuchar y pedir: dos actitudes fundamentales en la teología oracional de San Juan de la Cruz', en la que ha hablado de la oración en el místico abulense, una conversación entre el hombre y Dios, con presencia de Cristo y del Espíritu Santo, y donde no emplea el 'yo'.

También ha destacado el orden que emplea en su diálogo con Dios, primero escuchar y luego pedir. La última ponencia de la mañana ha estado titulada 'Un sepulcro principesco para el fraile descalzo Juan de la Cruz'.

En ella, Juan Antonio Sánchez ha explicado el itinerario que recorrió su cuerpo una vez fallecido, desde Úbeda hasta Segovia, donde descansa en un sepulcro y una capilla que contrastan con la vida austera que llevó el santo, y que el ponente ha detallado.

Javier Huerta ha impartido, en horario de tarde, la sesión 'San Juan de la Cruz: mística y modernidad', en la que ha relacionado obras de diferentes épocas con el pensamiento y versos sanjuanistas.

Para ello ha citado a autores como Platón, Garcilaso de la Vega, Azorín, Dámaso Alonso, Francisco García Lorca, Cristóbal Cuevas o el Cardenal José Tolentino de Mendonça, entre otros.

Tras estas ponencias y las citadas conclusiones, una adoración en el Convento de San José ha puesto fin al segundo día de congreso.

Con la tercera jornada, que será este viernes con una peregrinación a Fontiveros, su pueblo natal, concluirá este homenaje a San Juan de la Cruz

Allí, entre otras actividades en torno a su figura, se visitará su casa natal y la parroquia de San Cipriano, Templo Jubilar Sanjuanista 2026.