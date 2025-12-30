Conrado Íscar pone en valor en trabajo que hacen los alcaldes, durante su visita a Valverde

Raquel Alonso, Conrado Iscar Y José Ignacio Del Campo Durante La Visita A Valverde. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado Valverde de Campos, junto con la delegada territorial de la Junta, Raquel Alonso, y ha puesto en valor el trabajo que realizan los alcaldes en los 225 municipios de la provincia.

Íscar ha reconocido la importancia de los alcaldes en una provincia donde sólo 36 municipios de la provincia tienen más de 1.000 habitantes, al tiempo que se ha referido a los Planes Provinciales, aprobados el pasado día 26 y dotados con 22 millones de euros, y al Plan V, que "son el mejor instrumento inversor" para los alcaldes.

No en balde, los alcaldes son quienes mejores puedes decidir en qué invertir el dinero que llega a su municipio, por lo que el presidente de la Diputación ha aseverado que se seguirá dando "autonomía" a los responsables de los Ayuntamientos.

Durante la visita, el alcalde de Valverde de Campos, José Ignacio del Campo, ha mostrado las obras que se han llevado a cabo en el municipio, gracias a los planes provinciales y al Plan V de la Diputación en la plaza Mayor, así como los trabajos que se están realizando en la antigua casa consistorial, donde el equipo de gobierno ha decidido ubicar la nueva biblioteca municipal.

Asimismo, han tenido oportunidad de conocer los trabajos de la nueva vivienda social que permitirá el empadronamiento de una nueva familia en el pueblo, además de que Iscar, Alonso y el alcalde se han acercado hasta la figura del peregrino y han visitado algunas instalaciones deportivas como las pistas de pádel.

Durante los últimos cinco años y gracias a la inversión de los Planes Provinciales y el Plan V, el Ayuntamiento ha destinado 208.222 euros (de los cuales 177.159 ha aportado la institución provincial) en diversas obras de renovación de redes, pavimentación y acerado de diversas calles de la localidad, así como el acceso al camino del cementerio.