Conrado Íscar visita Aldeamayor de San Martín (Valladolid) tras las inundaciones provocadas por la borrasca

Las fuertes lluvias dejan inundaciones en varias zonas de Aldeamayor de San Martín (Valladolid) - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha visitado este sábado la localidad de Aldeamayor de San Martín junto a su alcalde, Roberto Martínez, para conocer los efectos de las lluvias provocadas por la borrasca que obligaron a desalojar una residencia privada ante el desbordamiento del arroyo próximo y dejaron inundaciones en varios puntos del municipio.

Precisamente, los Bomberos de la institución provincial han intervenido durante la jornada ante las inundaciones que se han registrado en la urbanización Aldeamayor Golf.

En el operativo han participado los efectivos de los parques de Arroyo de la Encomienda, Medina del Campo y Medina de Rioseco junto junto con dotaciones de los Bomberos de Valladolid y efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.

Cabe recordar que el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado esta mañana que ante la situación provocada por las inundaciones, se han tomando medidas extraordinarias en las localidades de San Esteban de Gormaz (Soria), Aldeamayor de San Martín y otros municipios de la Comunidad para garantizar la seguridad de los vecinos.

Por otra parte, el alcalde de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), el 'popular' Roberto Martínez, explicó el viernes que los problemas que se han dado en la zona de Aldeamayor Golf se han debido principalmente al desbordamiento de tres arroyos que atraviesan la zona, los que criticó que están "sin mantenimiento" por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

En declaraciones a Europa Press, Martínez explicó que en la zona trabajaron numerosas personas para minimizar los efectos de estas inundaciones, que afectaron sobre todo a la residencia de mayores Jireysa, que tuvo que desalojar al mediodía del viernes a sus más de 40 usuarios; y a las calles Cubera y Cardiel, en la urbanización Aldeamayor Golf, con varios chalets afectados en sus sótanos y plantas bajas.