La Consejería de Cultura destaca la huella que deja Cienfuegos tras su muerte: "Llegó con ideas nuevas y entusiastas"

VALLADOLID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha lamentado profundamente el fallecimiento del director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), José Luis Cienfuegos, quien llegó a la ciudad con "ideas nuevas, emprendedoras y entusiastas" para hacer crecer el principal evento de Castilla y León en el ámbito del cine y el audiovisual.

En declaraciones remitidas a Europa Press, el equipo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se ha mostrado "estremecido" con la noticia y ha recordado el "positivo" trabajo conjunto al poner en marcha nuevos proyectos como el laboratorio 'La Meseta', una innovadora plataforma dedicada a la creación, distribución y divulgación cinematográficas.

Precisamente, ha destacado que su afán por conectar a los creadores con la industria y su compromiso con la cultura desde la mirada en la pantalla "han dejado huella" en la Consejería.