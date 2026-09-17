El Consejo del Agua del Duero avanza en la elaboración del plan hidrológico de cuenca tras procesar casi 600 propuestas

El Consejo del Agua de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, reunido este jueves en Valladolid - CHD

VALLADOLID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Agua de la parte española de la demarcación hidrográfica del Duero, reunido este jueves en Valladolid, ha informado de manera favorable el Esquema de Temas Importantes (ETI) correspondiente al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, un paso intermedio clave para la elaboración del futuro plan hidrológico de cuenca tras haber procesado casi 600 propuestas, observaciones y sugerencias distintas, correspondientes principalmente a aspectos relacionados con la contaminación difusa, la relevancia y sostenibilidad del regadío y la coordinación interadministrativa.

Durante la sesión, el máximo órgano de participación de la cuenca ha sometido a conocimiento las propuestas e incorporaciones tramitadas tras la fase de consulta pública finalizada el pasado 28 de mayo.

En dicho periodo se registraron un total de 119 escritos que contenían 595 propuestas, observaciones y sugerencias distintas.

Entre las prioridades manifestadas por los participantes destacan las cuestiones relativas a la contaminación difusa, la relevancia y sostenibilidad del regadío y la coordinación entre administraciones.

Estos tres bloques sumaron, por sí solos, el 34 por ciento del conjunto de las aportaciones recibidas.

El pleno ha valorado de forma general el procedimiento de participación pública desarrollado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), si bien ha señalado aspectos susceptibles de mejora de cara a la siguiente etapa.

El informe emitido por el órgano colegiado incorporará finalmente seis votos particulares formulados por los vocales.

NUEVOS RETOS HÍDRICOS

El documento del ETI identifica un total de 10 temas clave para la demarcación española del Duero.

Junto a problemáticas ya tratadas en ciclos anteriores --como la explotación intensiva de las aguas subterráneas, la restauración fluvial, la contaminación difusa o la viabilidad del regadío--, el nuevo marco incorpora desafíos derivados de recientes exigencias normativas.

Entre ellos figuran el incremento en la protección de las aguas destinadas al consumo humano, la exigencia de mayores tratamientos para las aguas residuales urbanas y las nuevas demandas hídricas ligadas al desarrollo de las energías renovables.

Adicionalmente, en la reunión del Consejo del Agua -órgano encargado de integrar a sectores sociales, económicos y administraciones en la gestión de la cuenca- se ha presentado el informe anual de seguimiento del actual Plan Hidrológico correspondiente al ejercicio 2025.

Tras superar este hito, el organismo cuencal iniciará la redacción de la propuesta del Plan Hidrológico. Este borrador será sometido nuevamente a un proceso de participación pública que la CHD prevé arrancar en el mes de noviembre de 2026.