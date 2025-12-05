El Consejo Asesor de Caixabank en CyL destaca el "comportamiento sólido" del territorio en 2025

Reunión del Consejo Asesor de Caixabank en Castilla y León. - CAIXABANK

BURGOS 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Asesor Territorial de CaixaBank en Castilla y León se ha reunido este viernes en Burgos para analizar el cierre de 2025, un año en el que consideran que la comunidad ha mantenido un "comportamiento sólido" y definir las prioridades de 2026.

En un comunicado recogido por Europa Press, la entidad financiera explica que este órgano consultivo está formado por "personas de reconocida trayectoria y prestigio profesional de la sociedad castellanoleonesa" y sus miembros se han reunido en la Casa del Cordón, sede de la dirección territorial de CaixaBank en Castilla y León.

El encuentro que ha contado con la presencia del director de Planificación Estratégica y Estudios de CaixaBank, José Ramón Díaz Guijarro; el director comercial de empresas de CaixaBank en Castilla y León, José Portela; el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero y el resto de los miembros del Consejo.

Durante la reunión, se ha presentado un avance del cierre de CaixaBank en Castilla y León en 2025, con una valoración de la evolución de la actividad en la comunidad, y de los principales indicadores financieros y sociales. Asimismo, se han compartido las previsiones de cierre del ejercicio, que apuntan a un comportamiento sólido en el territorio.

A partir de este análisis, el Consejo ha definido las prioridades para 2026, "centradas en acompañar al tejido empresarial y social de la región, reforzar la cercanía con los clientes y anticipar los retos económicos del próximo año".

Los miembros de este órgano consultivo son el presidente y consejero delegado del Grupo Pascual, Tomás Pascual; el consejero delegado del Grupo Ureta, Fernando Andrés; la presidenta del Grupo Nicolás Correa, Bibiana Nicolás Correa; el director general de Casple, Miguel Ángel Benavente; el consejero asesor del Grupo Antolín, José Manuel Temiño; el presidente de Tuero Medioambiente y vicepresidente de Iberdrola, Juan Manuel González Serna; la consejera delegada del Grupo Prosol, Rocío Hervella; el presidente del Gutinver, Gerardo Gutiérrez; la presidenta de la Fundación Asti, Verónica Pascual; la directora general de Alestis Aerospace, María Eugenia Clemente; el presidente de Octaviano Palomo, Pedro Palomo; el director general de Alma de Carrovejas, Pedro Ruiz y el mencionado director territorial de CaixaBank en Castilla y León Gerardo Cuartero.