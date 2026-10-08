Consejo-Autoriza la contratación de 30 medios aéreos para el operativo de prevención y extinción de incendios forestales

VALLADOLID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves la contratación de 29 helicópteros y un avión de coordinación para su incorporación al operativo de prevención y extinción de incendios forestales INFOCAL, con un presupuesto de licitación de 93,6 millones de euros.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha precisado que todos los equipos estarán disponibles durante los cuatro meses de la Época de Peligro Alto, uno equipo trabajará durante seis meses; trece durante 8 meses y dos durante todo el año.

En concreto, se incorporarán once helicópteros monoturbina ligero, seis medianos, 12 semimedianos y un avión de coordinación, con una vigencia de contrato de junio de 2027 a junio de 2030 para operar desde las 21 bases desplegadas en todo el territorio de la Comunidad.

El portavoz ha explicado que las funciones principales de los helicópteros consistirán en el transporte de las cuadrillas helitransportadas para la lucha contra los incendios forestales y operar como bombardeos para la descarga de agua sola o con espumógeno desde los helibaldes adaptados.

Por su parte, el avión de coordinación dirigirá a los medios aéreos durante la intervención y se encargará de la perimetración de los incendios cuando sea preciso. También realizará vigilancia preventiva, trasmitirá imágenes y video en tiempo real y transportará al director técnico de extinción y responsables del operativo.

Asimismo, ha precisado que los helicópteros ligeros serán monoturbina y contarán con plaza para el piloto y, al menos, 5 personas sentadas. Los helicópteros medianos serán biturbina y contarán con plaza para la tripulación y, al menos, 13 personas sentadas. Los helicópteros semimedianos serán monoturbina y contarán con plaza para el piloto y, al menos, 7 personas sentadas.

Todos los aparatos deberán contar con espacio para que el personal lleve su equipo de trabajo y herramientas (extintores de mochila llenos, batefuegos, motosierra, combustible, azadas*). Por su parte, el avión de coordinación será bimotor y contará con plazas para la tripulación y, al menos, 3 personas.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado un encargo a la empresa pública TRAGSA para reforzar la prevención y extinción de incendios forestales y otras actuaciones en el medio natural en cuatro municipios de la provincia de León con una inversión de 419.936 euros.

La cuadrilla actuará en Montes de Utilidad Pública y otros terrenos de los municipios de Páramo del Sil, Peranzanes y Toreno, en la comarca forestal de Vega de Espinareda, y Palacios del Sil, en la comarca forestal de Villablino. Estará formada por un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas y permanecerá también disponible para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

Entre las actuaciones previstas se incluyen podas sobre coníferas, trabajos selvícolas para la limpieza de márgenes de caminos y despeje de vegetación en zonas próximas a los ríos para facilitar el acceso a los cauces. También se realizarán desbroces mecanizados para reducir la continuidad de la vegetación y la carga de combustible en fajas auxiliares y áreas cortafuegos, además de trabajos de mejora de pistas forestales, incluida la apertura de tramos mediante picado de roca cuando sea necesario.