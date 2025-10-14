El Consejo de Cámaras ve "acertado" para la competitividad apostar por fiscalidad moderada y bonificación de peajes

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Castilla y León considera "acertado" que los Presupuestos Generales para la Comunidad (PGC) de 2026 apuesten por la fiscalidad moderada y la bonificación de peajes como "motores de competitividad y cohesión territorial".

La institución considera que las cuentas de la Comunidad para 2026 diseñadas por el Gobierno autonómico se sustentan en unas previsiones macroeconómicas "prudentes", como así avalan las proyecciones realizadas por diversos organismos de análisis, que mantienen una posición fiscal más favorable que la media autonómica, lo que refuerza la confianza en su estabilidad financiera.

Las Cámaras, en un comunicado recogido por Europa Press, han destacado que, con 778 millones, los beneficios fiscales llegarán a más de 600.000 contribuyentes, especialmente familias, jóvenes, autónomos y pymes, así como los 289 millones para la creación de empresas, competitividad, internacionalización e instalaciones industriales.

Además, han dado la bienvenida al bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, una política fiscal que consideran "podrá reforzar el dinamismo económico y la inversión privada".

Igualmente, han apuntado que beneficiará a la competitividad empresarial la partida de 10 millones para bonificar los peajes en las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71 a conductores recurrentes empadronados en Castilla y León. "Esta medida, junto con los 68 millones para la gratuidad del transporte público, mejora la movilidad y reduce los costes logísticos, especialmente en zonas rurales", han añadido.

El Consejo de Cámaras de Comercio ha reiterado su disposición a colaborar con la Junta de Castilla y León en el seguimiento y ejecución de estas políticas y ha animado a seguir "profundizando" en medidas que "refuercen la competitividad, la cohesión territorial y la sostenibilidad".