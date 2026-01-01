El Consejo de Colegios de Enfermería de CyL pide a Sanidad que "redefina" su estrategia para reducir agresiones

Archivo - El presidente del Colegio de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León ha iniciado 2026 con la reclamación a la Consejería de Sanidad de que "redefina" su estrategia para reducir las agresiones en el sistema sanitario regional.

La organización colegial pide así que revise los criterios y plazos de las reuniones de la Sección de Agresiones al personal de centros sanitarios a través del Observatorio de la Comunidad.

"La última reunión se celebró en julio de 2025, con datos correspondientes al año anterior, y el año finaliza sin una nueva convocatoria, sin que hayan hecho públicos los datos globales de agresiones registradas durante 2025", ha explicado el presidente del Consejo de Enfermería de Castilla y León Enrique Ruiz, en un comunicado recogido por Europa Press.

A su juicio, esta situación "dificulta" la adopción de medidas "eficaces" de prevención y de protección para los profesionales sanitarios y por ello inciden en que la "lucha" contra las agresiones debe ser una prioridad "estructural, sostenida en el tiempo y basada en datos actualizados, coordinación institucional, con un registro más abierto, transparente y con respuestas ágiles".

El presidente del Consejo ha incidido en que el "peso" de este colectivo, con más de 18.500 colegiadas en la región "avala" esta petición.

La entidad colegial ha definido además para este nuevo año 2026 tres líneas estratégicas como la creación de la Academia de la Profesión Enfermera, la puesta en marcha de un Instituto de Investigación y la actualización de los estatutos de la Mesa de la Profesión.

"Estas iniciativas permitirán consolidar una enfermería más fuerte, con mayor capacidad de generación de conocimiento, investigación propia y una representación profesional adaptada a los retos actuales del sistema sanitario", subraya Ruiz.

"INCIERTO" PANORAMA DE CONTRATACIÓN

Por otro lado, Enrique Ruiz plantea para el nuevo año que la Administración autonómica priorice las políticas de refuerzo en personal y recursos, "en un contexto de aumento de la demanda asistencial, el déficit de cerca de 6.000 enfermeras en Castilla y León representa uno de los mayores desafíos para nuestra profesión y para el sistema sanitario. Vemos que se trata de un sistema sanitario sometido a una presión creciente".

Ruiz ha añadido que valoran la recientemente aprobada Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura, "sin embargo no resuelve a medio plazo los problemas estructurales de la enfermería, puesto que las condiciones laborales que se plantean no acaban de ser atractivas para las nuevas generaciones".