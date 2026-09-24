Consejo de Cuentas avala la contabilidad de partidos en los comicios del 15-M y propone minorar la ayuda a Vox

PALENCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León, reunido en su sede de Palencia, ha aprobado hoy siete informes relativos al examen de las contabilidades electorales presentadas por las formaciones políticas tras las elecciones a las Cortes del 15 de marzo de 2026.

El órgano de control externo concluye que la documentación rendida por los partidos resulta representativa de sus ingresos y gastos, además de cumplir con la normativa vigente, si bien ha propuesto reducir la subvención a Vox debido a los pagos fuera de plazo detectados en la fiscalización.

El dictamen determina que los gastos regulares justificados por el conjunto de las formaciones ascendieron a 3.184.081,83 euros, distribuidos en 2.196.302,66 euros de gastos ordinarios y 987.779,17 euros correspondientes a envíos directos de propaganda electoral, señala el órgano en un comunicado remitido a Europa Press.

Por formaciones, el desglose de los gastos ajustados regularizados se sitúa en 1.175.015 euros para el Partido Popular (PP); 1.054.719 euros para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE); 679.488 euros para Vox; 110.568 euros para Unión del Pueblo Leonés (UPL); 74.230 euros para la coalición Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo; 53.349 euros para Por Ávila; y 36.708 euros en el caso de Soria Ya.

Ninguno de los partidos superó el límite máximo de gasto legalmente fijado -calculado al multiplicar 0,38 euros por la población de derecho de las circunscripciones con candidatura-.

Asimismo, la subvención global computable a percibir por el conjunto de los partidos alcanza un importe de 2.279.687 euros.

Entre los resultados de la fiscalización, el Consejo de Cuentas propone la reducción de la subvención a percibir por la formación política Vox en un importe de 1.595 euros a causa de pagos fuera de plazo detectados durante los trabajos de auditoría.

CUANTÍAS ESTIPULADAS

El informe técnico recuerda que las cuantías estipuladas por la normativa autonómica no sufrieron variación respecto al anterior proceso electoral, asignándose 10.205,62 euros por cada escaño obtenido; 0,40 euros por voto en candidaturas con representación; y 0,19 euros por elector por mailing electoral para las fuerzas con presencia parlamentaria.

El importe final asignado no puede rebasar en ningún caso el total de gastos electorales justificados.

El órgano fiscalizador ha dado traslado de las conclusiones de su labor tanto al Parlamento autonómico como a la Junta mediante un informe razonado, incorporando además una serie de recomendaciones para adaptar la normativa electoral de la Comunidad y orientaciones específicas dirigidas a las siete formaciones políticas concurrentes.