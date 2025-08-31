El Consejo de Enfermería de CyL apuesta por desarrollo e innovación con la Academia de Profesión Enfermera

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Enfermería de Castilla y León dará próximamente un "impulso clave y decisivo" hacia el fortalecimiento del conocimiento, la investigación y la excelencia en el ámbito de los cuidados de los pacientes con la creación de la Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de la Comunidad.

"Esta nueva entidad nacerá con el compromiso de impulsar el desarrollo científico, académico y profesional de la enfermería y para reconocer su papel esencial en el sistema sanitario y en la mejora continua de la salud de la ciudadanía en la región", ha explicado el presidente del Consejo de Enfermería Enriquen Ruiz Forner.

"Se trata de un proyecto independiente, plural y de carácter científico orientado a promover la investigación, la innovación, la formación avanzada y la divulgación del conocimiento en el ámbito enfermero", ha continuado Forner, en declaraciones recogidas en un comunicado.

El proyecto se registrará próximamente tras configurar los estatutos en los que ha trabajado una la comisión promotora compuesta por más de diez miembros de los colegios profesionales de enfermería de la región, que "plantea una oportunidad futura que impulsará y favorecerá la investigación y el estudio de las ciencias enfermeras y afines", ha manifestado Enrique Ruiz Forner.

Así, los integrantes de esta entidad iniciarán contactos con las Universidades de Castilla y León con el objetivo de sellar acuerdos de colaboración e iniciar ronda de reuniones con otros colegios profesionales, sociedades científicas y administraciones públicas que permitan rubricar convenios para abordar líneas conjuntas de investigación y conocimiento.

Además, la Academia de la Profesión Enfermera de Castilla y León reunirá a un grupo de "destacados doctores" en enfermería u otra disciplina de Ciencias de la Salud que acrediten méritos científicos, docentes o profesionales de especial relevancia, una condición "indispensable" para formar parte de la entidad en calidad de académicos de número, que colaborarán con la Consejería de Sanidad a efectos de tutela administrativa y de coordinación en materias propias de su competencia.

Por otra parte, la Academia establecerá premios, becas y distinciones para reconocer la excelencia en investigación, docencia y ejercicio profesional y creará el Premio de la Academia de Ciencias de la Profesión Enfermera de Castilla y León, destinado a reconocer contribuciones sobresalientes al desarrollo de la Enfermería en los términos que establezca y desarrolle la Junta General.

En la actualidad, hay seis academias de Enfermería en España: Galicia, Comunidad de Madrid, Extremadura, Vizcaya, Andalucía y Comunidad Valenciana y el germen de la futura Academia Nacional de Enfermería, concluye la información.