El Consejo de Gobierno aprobará 7,5 millones en una "inversión importante" en seis municipios de León y Palencia

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este martes que en el próximo Consejo de Gobierno habrá "una inversión importante en patrimonio cultural" de 7,5 millones de euros en seis municipios de la provincia de León y de la provincia de Palencia que espera tenga buenos resultados.

Fernández Mañueco ha realizado este anuncio en su respuesta al portavoz de UPL, Luis Mariano Santos, que ha reclamado soluciones para la reindustrialización de las comarcas mineras "después de una reconversión que, realmente, no ha funcionado".

"Debemos de dar ya por finalizado o por superado ese Plan de Dinamización que nació con escasa ambición, que nació con pocas posibilidades de que al final fuera una solución definitiva", ha aconsejado Luis Mariano Santos que ha reconocido que el plan sí ha ayudado a los ayuntamientos de las cuencas mineras en creación de empleo temporal en épocas estivales si bien se ha reafirmado en que no ha atacado la raíz del problema.

Luis Mariano Santos ha apelado también a una conversación personal con el propio presidente de la Junta que, según ha asegurado, compartió su "preocupación" por la situación de las cuencas mineras, tras lo que Fernández Mañueco se ha reafirmado en que las heridas las abrió "el cierre precipitado" de las minas y de las térmicas por parte del Gobierno socialista de España, una decisión con la que su antecesor, Juan Vicente Herrera, fue "muy crítico".

"No quiere decir que no tengamos responsabilidades", ha admitido también el presidente que ha recordado a Luis Mariano Santos que los leonesistas "también estaban allí" ya que pactó con el Partido Socialista en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de León. "No se haga el sorprendido, la Unión del Pueblo Leonés aplaudió a aquellos que cerraron las minas y las térmicas en la provincia de León y de Palencia, no nos olvidemos", ha zanjado el presidente.

Fernández Mañueco ha reconocido no obstante que cerrar las heridas no es fácil y ha asegurado que la Junta está trabajando para ello tras lo que ha garantizado que el Gobierno de Castilla y León trabaja y seguirá trabajando en el futuro con el Plan de Dinamización de los municipios mineros que ha ampliado hasta el año 2027 y con otras iniciativas.