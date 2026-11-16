Consejo Provincial de la Mujer de Palencia aprueba el manifiesto del 25N y la Diputación se iluminará de violeta

Los integrantes del Consejo Provincial de la Mujer de Palencia. - DIP PALENCIA

PALENCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) - El Consejo Provincial de la Mujer de Palencia, presidido por la diputada de Mujer e Igualdad, Patricia Pérez, se ha reunido para aprobar la declaración institucional ante la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la Mujer.

Con motivo de esta conmemoración el Palacio Provincial se iluminará en violeta, y desde la institución provincial se convocará un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista.

"La violencia de género sigue siendo una de las violaciones de los Derechos Humanos más sistemáticas y extendidas en todo el mundo. Cada cifra, cada estadística esconde la vida rota de una mujer, el sufrimiento de sus hijos e hijas y el dolor de familiar enteras. No podemos, ni queremos acostumbrarnos a estas cifras", recoge el manifiesto aprobado por el Consejo Provincial.

Además, en el manifiesto se pone el foco en que detrás de cada cifra de la violencia de género "hay un nombre, una mirada apagada y un proyecto de vida roto" y en el caso de la provincia de Palenciase traduce en un incremento del 5,8 por ciento en el número de mujeres con intervención o seguimiento activo, pasando de 241 en 2025 a 255 en la actualidad.