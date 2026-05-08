El Consejo de VIVA aprueba la compra y rehabilitación de viviendas en Valladolid por más de dos millones de euros

El concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, explica las actuaciones del Consejo de VIVA parra ampliar el parque municipal - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA) ha aprobado una batería de actuaciones, con un presupuesto total de más de dos millones de euros, destinadas a "consolidar y ampliar el parque municipal de vivienda pública en alquiler, mejorar las condiciones de habitabilidad de inmuebles ya incorporados y avanzar en nuevas fórmulas de regeneración urbana y acceso a la vivienda".

Entre las medidas aprobadas por el Consejo, presidido este viernes por el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, se encuentran diferentes proyectos de adquisición, rehabilitación, adecuación, urbanización y alquiler de garajes que se enmarcan en el desarrollo del Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2026-2030 del Ayuntamiento de Valladolid.

El primero de los acuerdos ha sido la aprobación de un prespuesto inicial de 1.100.000 euros, "ampliable durante la vigencia del contrato", destinados a la adquisición de nuevas viviendas durante el ejercicio 2026 en la ciudad de Valladolid, según ha explicado Zarandona en sus declaraciones recogidas por Europa Press.

El nuevo pliego endurecerá "los requisitos técnicos y de calidad exigidos a las viviendas", de manera que se prioricen inmuebles "en mejores condiciones de habitabilidad y eficiencia energética", para garantizar así una "mayor calidad residencial" para las futuras personas arrendatarias.

Además, el procedimiento facilitará la adquisición de vivienda protegida para evitar "las dificultades derivadas de los derechos de tanteo y retracto" y permitir la "agilización de las operaciones de compra e incorporación inmediata al parque público".

Por otra parte, el Consejo de Administración ha aprobado la licitación de obras de reparación y adecuación de viviendas pertenecientes al Parque Público Municipal de Viviendas en Alquiler, con las que se responde "tanto al estado en que se encontraban algunas viviendas en el momento de su adquisición como a diversas situaciones derivadas de un uso inadecuado".

La actuación se estructura en tres lotes con un valor estimado conjunto superior a los 507.000 euros, IVA excluido, y permitirá realizar reparaciones y acondicionamientos necesarios para incorporar nuevas viviendas al mercado público de alquiler.

Asimismo, el Consejo ha aprobado la licitación de 88.000 euros, más IVA, para la redacción de proyectos y dirección facultativa de las obras de transformación de ocho ocales comerciales propiedad de VIVA sin uso en trece nuevas viviendas protegidas destinadas al alquiler.

La actuación afectará a locales situados en la planta baja de tres edificios y a una oficina situada en la primera planta de un edificio residencial en diferentes barrios de Valladolid y permitirá recuperar espacios actualmente vacios o sin actividad para destinarlos a vivienda asequible.

El presupuesto máximo de ejecución material de las futuras obras en los locales ascenderá a casi un millón de euros, a lo que se sumará un importe todavía por determinar destinado a la compra de más locales "en barrios donde se han abandonado comercios tradicionales", según ha confirmado también el concejal.

Dentro de las actuaciones de adecuación del parque público, VIVA ha aprobado también la licitación del suministro e instalación de cocinas, con un presupuesto estimado de 47.300 euros, más IVA, en varias viviendas adquiridas recientemente en el ejercicio de derecho de tanteo por la sociedad municipal.

La actuación contempla la instalación de mobiliario modular para nueve cocinas con encimera, así como varios electrodomésticos, entre los que se incluyen catorce vitrocerámicas, once campanas extractoras, diez fregaderos, un frigorífico, una lavadora y un horno.

Otro de los puntos del Consejo ha sido el abordaje de nuevas actuaciones vinculadas al desarrollo urbanístico del sector Cañada Real/calle Somosierra, con una inversión inicial superior a 554.000 euros para "avanzar en la urbanización y demolición necesarias" de parcelas destinadas a la construcción de hasta 118 viviendas, entre las que se encuentan de uso residencial protegida y colaborativa.

Por último, el Consejo ha anunciado también la aprobación de la oferta pública de alquiler de plazas de aparcamiento no vinculadas a viviendas protegidas, mediante la que se pondrá a disposición de la ciudadanía un total de 105 plazas, 85 para coches y 20 para motocicletas, distribuidas en distintas promociones municipales de la ciudad (calles Lille, Realengo, Florencia y Eneldo).

Las plazas se ofertarán mediante convocatoria pública permanente a través de la página web de la sociedad municipal y a precios "de entre 70 y 75 euros de alquiler mensual", según ha confirmado José Ignacio Zarandona.