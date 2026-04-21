El Consistorio de San Marcelo de la capital leonesa acoge la segunda Legacía preparatoria de Las Cabezadas

Representantes de la Corporación Municipal de León y del Cabildo de San Isidoro en la segunda Legacía preparatoria de la ceremonia de Las Cabezadas, en el Consistorio de San Marcelo. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consistorio de San Marcelo de la capital leonesa ha acogido este martes la segunda Legacía preparatoria de la ceremonia de Las Cabezadas, una celebración que cuenta con ocho siglos de historia en la ciudad.

Los representantes de la Corporación Municipal, presidida por el alcalde, José Antonio Diez, han recibido al Cabildo de San Isidoro tras un primer encuentro celebrado previamente en la Colegiata de San Isidoro.

Las Cabezadas se celebrarán este domingo y en esta ocasión el Cabildo estará representado por Don Luis García Gutiérrez y la Corporación Municipal, por la concejala de Comercio, Consumo y Fiestas, Camino Orejas.

De esta manera, se repetirá la pugna dialéctica del 'Foro u Oferta' en el claustro de San Isidoro, basílica de la que la Corporación Municipal no se va sin antes hacer las 'Cabezadas', las tres reverencias con las que se pone fin a las discrepancias entre los representantes del Ayuntamiento y los del Cabildo Isidoriano, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

La celebración de Las Cabezadas cuenta con ocho siglos de historia y el último domingo de abril el claustro de la Real Colegiata de San Isidoro volverá a convertirse en el lugar en el que el pueblo y el clero se enfrenten en un debate que siempre termina en tablas.

Los actos comenzarán con la salida de la Corporación Municipal de León hacia San Isidoro, donde será recibida por el Cabildo. Una vez en el claustro se celebrará la ceremonia del foro u oferta y, cuando este acto concluya en tablas, tendrá lugar una misa tras la cual el Cabildo y representantes municipales se despedirán con "exageradas reverencias".

FORO Y OFERTA

Desde 1158 la corporación municipal de la capital leonesa y el Cabildo de San Isidoro debaten sobre si la entrega de un cirio de arroba bien cumplida y de dos hachas de cera es foro u oferta como agradecimiento al milagro efectuado aquel año por San Isidoro, que provocó abundantes lluvias que acabaron con una pertinaz sequía que asolaba los campos leoneses.

En el claustro, el Cabildo acepta el presente, pero deja patente su carácter obligatorio o de foro. Por esta discrepancia sobre el carácter de la ofrenda los representantes de ambas instituciones entablan una batalla dialéctica y hacen alarde público de sus cualidades oratorias. Al final hay empate y la discusión queda aplazada para el siguiente año.