Consorcio del Canal de Castilla destina 200.000 euros para la musealización de la Nave Picos del Canal en Alar (Palencia

PALENCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, en el que se integran junto a la Diputación de Palencia, las de Burgos y Valladolid, ha sacado a licitación las obras de mejora de la accesibilidad y musealización de la Nave de Picos del Canal en Alar del Rey, con un presupuesto de licitación de 200.000 euros.

En la actualidad, la Nave de Picos alberga la oficina de municipal de Turismo, que se encuentra en un extremo de este largo edificio, en el más alejado del centro urbano, lo que obliga a los visitantes acceder por la puerta sur del edificio.

El objetivo del proyecto es, invertir el acceso a la fachada norte, pero mantener la oficina de turismo en el mismo sitio, de manera que los visitantes tengan que hacer el recorrido hasta el mostrador de información por el interior de la nave.

Este recorrido se plantea con elementos de musealización con elementos dispuestos en el suelo y en las paredes, que dejan a la vista el inmenso "bosque" de pilares de madera que caracterizan el interior de la Nave de Picos, para poner en valor su atractivo sistema estructural, mediante un sistema de rayos láser que rebotarán sobre cada pilar, que dejarán ver al visitante la inmensidad de dicha estructura.

Además, a lo largo de la línea luminiscente que representa al Canal de Castilla, se ordenarán las principales localidades por las que discurre y un sensor de proximidad permitirá que, al acercarse a los puntos de cada localidad, se enciendan paneles fotográficos retroiluminados en las paredes del interior del edificio, que resaltarán un monumento de la misma.

En el exterior, se prevé mejorar el acceso y el paseo junto a la dársena, con una plataforma al servicio de la terraza de la cafetería, que se adentra en interior de la dársena volando sobre el agua.

Este paseo realizado en madera resaltará además los railes del ferrocarril que llevaba el carbón de coque desde las minas de Castillería y Santullán para ser cargado en barcazas que lo llevaban a las dársenas de Palencia y Valladolid.

Para la consecución de la obra se ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Alar del Rey que ha corrido con los costes de la redacción del proyecto, la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud.