La construcción decreció un 18,5% en CyL hasta junio con 585 obras ofertadas

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actividad del sector de la construcción disminuyó un 18,5 por ciento durante el primer semestre en Cstilla y León con un total de 585 obras ofertadas, según datos de Nalanda, plataforma de gestión documental de coordinación de actividades empresariales en España.

De esta forma, Castilla y León fue la quinta Comunidad en número de obras ofertadas en España de enero a junio con un total de 585 licitaciones, lo que supone una disminución del 18,5 por ciento sobre el mismo periodo de 2024 y aglutinó el 5,8 por ciento de las obras ofertadas en España.

La mayor parte de las obras ofertadas durante este semestre en Castilla y León fue en proyectos de hasta 500.000 euros (61 por ciento del total), seguida de los de entre 1 y 10 millones (9 por ciento del total).

Según Ricardo Muriel, CMO de Nalanda, el primer semestre confirma una "evolución estable" en el sector de la construcción en España, con un volumen de obras ofertadas similar al del año anterior, lo que sugiere que la demanda se mantiene, reflejando una actividad sostenida.