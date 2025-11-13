El Contencioso inadmite el recurso del Ayuntamiento de Palencia contra el proyecto del salto del carnero

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Madrid ha inadmitido el recurso del Ayuntamiento de la capital palentina contra el 'Proyecto de Construcción de la Plataforma de la Línea de Alta Velocidad Palencia-Aguilar de Campoo, tramo Palencia-Palencia Norte', también denominado como salto del carnero, dentro de la línea férrea del AVE a Cantabria.

En su auto recogido por Europa Press, cuya resolución no es firme y puede ser objeto de apelación en un plazo de quince días, a contar desde su notificación, el Contencioso-Administrativo justifica la inadmisión del recurso por un defecto formal, en concreto al considerar que el mismo tendría que haber sido interpuesto por el pleno de la institución local y no por la alcaldesa, Miriam Andrés.

El art. 21.1.k) de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local (LBRL) atribuye al alcalde "el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación. Mas exige, para el ejercicio de dichas acciones en materias de la competencia del pleno caso de urgencia, dar cuenta al mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación; circunstancia que no consta", advierte el auto judicial.

En consecuencia, "no puede tenerse a la parte actora por debidamente representada o legitimada por infracción del artículo 45.2 d) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA); debiendo estimarse la alegación previa objeto de examen".

El recurso ahora inadmitido del Ayuntamiento de Palencia entendía que el proyecto de construcción no cumple con el Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en la ciudad daprobado en 2010, ni con el Estudio Informativo del Proyecto de la LAV Palencia-Alar del Rey aprobado en 2018.