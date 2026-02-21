Continúa la búsqueda del anciano de 83 años desaparecido desde el martes en Urria (Burgos) - 112 CYL

BURGOS, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León se encuentra activado para coordinar los medios que intervienen en la búsqueda de un varón extraviado desde el día 17 de febrero en Urría, en el término municipal de Merindad de Cuesta-Urría (Burgos).

Este sábado se encuentra movilizado el dispositivo de la Agencia de Protección Civil y Emegencias de la Junta de Castilla y León compuesto por el Puesto de Mando Avanzado (PMA), un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) con tres operadores y la Unidad de Drones Fénix.

Por su parte, están activadas las entidades de Protección Civil activadas por el Centro Coordinador de Emergencias AVPC Villarcayo, AVPC Medina de Pomar, PC Burgos Norte y el Grupo Canino de Búsqueda y Rescate de Miranda de Ebro, así como una motobomba y una cuadrilla terrestre, y los integrantes de la ELIF (Equipo Integral de Lucha contra Incendios Forestales) de la base de Medina de Pomar, de Medio Ambiente de la Junta.

También la Cruz Roja, la Guardia Civil --que mantiene también en la zona agentes de distintas especialidades (Montaña, Protección de l Naturaleza, Actividades Subacuáticas, drones...)-- y más de un centenar de particulares.