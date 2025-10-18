Continúa el episodio de contaminación por partículas en suspensión por intrusión de masa de aire africano en Valladolid

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado de que se mantiene activa la situación preventiva 1 por un episodio de contaminación de partículas en suspensión por intrusión de masa de aire africano.

En concreto, durante el viernes se superaron en todas las estaciones de medida de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) los valores de referencia recogidos en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano, por la presencia de partículas (PM10) en el aire ambiente, en concentraciones superiores a 50 microgramos por metro cúbico.

Esas partículas proceden del episodio de intrusión de partículas del norte de África, que se ha desarrollado en los últimos días conforme a los modelos y patrones de evolución proporcionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Este episodio se inició el pasado miércoles 15 de octubre y continuará a lo largo del fin de semana, según han informado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Dado que se trata de un episodio de origen natural, el Ayuntamiento ha remarcado que no se adoptarán medidas estructurales, si bien se informa que, atendiendo a los valores registrados de partículas (PM10), la calidad del aire "probablemente no afecte a la población general, pero puede presentar un riesgo moderado para los grupos vulnerables".

Para esa población se recomienda considerar reducir las actividades prolongadas y energéticas al aire libre, si bien la ciudadanía puede seguir la evolución de este episodio y los datos registrados a través de la página web del Ayuntamiento y de la aplicación móvil gratuita 'Vallaire'.