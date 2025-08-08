Continúa la ola de calor en CyL: Valladolid, Zamora y Ávila en aviso naranja por máximas de 39ºC

La ola de calor pondrá este sábado en aviso naranja a Valladolid, Zamora y Ávila con máximas de hasta 39ºC - AEMET

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este viernes, 8 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid, Zamora y Ávila el riesgo será de nivel naranja ya que se esperan máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el sur de Ávila y las mesetas de Valladolid y Zamora estarán en aviso naranja desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas de este viernes ante el "riesgo importante" de calor con probabilidad del 40-70 por ciento y máximas de hasta 39 grados.

Por su parte, el resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 38 grados en ciertos puntos de la región. En este caso, la alerta se mantendrá activa desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

En general, en la jornada del sábado se prevé cielo poco nuboso con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el este, más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso y las máximas un descenso en el extremo norte y sin cambios en el resto. Predominarán los vientos del noreste y este, con intervalos de moderados, salvo en el suroeste, que soplarán variables, flojos.