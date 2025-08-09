Continúa la ola de calor en CyL: Valladolid, Zamora, Ávila y El Bierzo en aviso naranja por máximas de 39ºC

La ola de calor mantiene mañana en aviso naranja a Valladolid, Zamora, El Bierzo y el sur de Ávila con máximas de 39ºC - AEMET

VALLADOLID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las provincias de Castilla y León se mantendrán este domingo, 10 de agosto, en aviso amarillo por altas temperaturas, si bien en el caso de Valladolid, Zamora, El Bierzo en la provincia de León y el sur de Ávila el riesgo será de nivel naranja ya que se esperan máximas de hasta 39 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De esta forma, el sur de Ávila, las mesetas de Valladolid y Zamora y El Bierzo estarán en aviso naranja desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas de este viernes ante el "riesgo importante" de calor con probabilidad del 40-70 por ciento y máximas de hasta 39 grados.

Por su parte, el resto de provincias de la Comunidad tendrán aviso de nivel amarillo ante la previsión de temperaturas máximas que podrán llegar hasta los 38 grados en ciertos puntos de la región. En este caso, la alerta se mantendrá activa desde las 13.00 y hasta las 20.59 horas.

En general, en la jornada del sábado se prevé cielo poco nuboso, o despejado aumentando la nubosidad a partir del mediodía con nubes de evolución, si bien no se descarta algún chubasco con tormenta en zonas de montaña del norte y este.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso en zonas de meseta y con pocos cambios en el resto y máximas sin cambios o en ligero ascenso, que podrá ser localmente notable en el extremo nororiental. De igual forma, predominará el viento variable, flojo con intervalos moderado.