Contratado un seguro multirriesgo de 800.000 euros para los colegios e institutos públicos

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha comunicado al Consejo de Gobierno la licitación para la contratación de un seguro multirriesgo para los centros públicos de enseñanza no universitaria de la Comunidad por valor de 800.000 euros.

El contrato se adjudicará por procedimiento abierto ordinario y se tendrán en cuenta como criterios de adjudicación la oferta económica, así como las mejoras en la cobertura. La duración del contrato será de un año prorrogable por un periodo máximo de otros doce meses, detalla la Junta a través de un comunicado.

El capital que es preciso asegurar asciende a 275.950.560 euros el continente y 33.802.240 euros el contenido. La póliza garantizará a los centros docentes públicos de la Comunidad la reparación de los daños que puedan producirse en sus instalaciones fruto de actos vandálicos, incendios, robos o fenómenos atmosféricos entre otros aspectos.