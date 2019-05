Los contratistas ven positivo el repunte de la licitación de obra oficial con 973 millones en 2018, cifras de 1996

Publicado 10/05/2019 13:54:46 CET

VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Contratistas en Castilla y León, Enrique Pascual, ha reconocido que 2018 ha sido un "buen año" en términos de licitación de obra oficial en la Comunidad, cuando se licitaron 973 millones de euros, un 36 por ciento más que 2017 que, según ha recordado, cerró con cifras "muy mínimas".

Dicho esto, Pascual ha advertido de que esas cifras de licitación de obra oficial no llegan al "mínimo" de 1.500 millones de euros que necesita Castilla y León en términos de extensión y de habitantes y ha advertido a este respecto de que una región que no invierte en futuro pierde oportunidades.

Pascual ha explicado además que las cifras de la licitación de obra oficial se encuentran a niveles de 1996 --la licitación ese año alcanzó los 974 millones de euros-- cuando la deuda de Castilla y León se ha multiplicado por siete y el PIB por dos. "¿Eso es progreso?", se ha preguntado el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León para quien el repunte de la licitación de obra oficial "no es suficiente".

A esto ha añadido la diferencia entre la previsión de obra oficial en Castilla y León --1.413 millones--, la licitada --973 millones-- y la realmente adjudicada, que se situó en 715 millones de euros en 2018, lo que representa un nivel de cumplimiento del 51 por ciento. "No hay sentido a que estas tres cifras sean tan distintas", ha lamentado Pascual que ha realizado reiteradas críticas a las administraciones por no cumplir lo que prometen.

"Oiga, no las anuncie o licite mejor", ha espetado Enrique Pascual que ha cargado especialmente contra el bajo grado de cumplimiento de la Administración central, con un 38 por ciento --preveía 522 millones y ha adjudicado 198--, y de la administración regional, con un 52 por ciento --anunció 571 millones y ha adjudicado 294--, mientras que la local ha logrado el 70 por ciento --223 millones de 320--.

"Nosotros comemos de esto, no inflen las cifras (...) que cuenten las cosas como son", ha exigido Pascual en una alusión crítica al anuncio de unas buenas cosechas que terminan con sequía. Pascual ha considerado que no cumplir con lo presupuestado supone una "absoluta irresponsabilidad" y ha advertido de que esos incumplimientos impiden una buena planificación de las empresas que "deteriora" y "fastidia" a su vez la vida de mucha gente porque no se pueden ofrecer "trabajos estables y bien remunerados".

Pascual ha preguntado a las administraciones central y regional cómo explican esos grados de incumplimiento y ha ironizado sobre que los políticos han dedicado más tiempo a pelearse entre ellos. "Que lo hagan fuera de su horario de trabajo", ha espetado el presidente de la Cámara de Contratistas en Castilla y León para zanjar: "Luego hay elecciones y alguno se sorprende de los resultados".

No obstante, ha reconocido el repunte del cumplimiento hasta el 51 por ciento cuando en 2015 y 2016 cayó al 33 por ciento pero ha recordado que en 2009 se logró un 69 por ciento entre lo previsto y lo adjudicado.

Por otro lado, ha advertido del mal estado de algunas carreteras que atraviesan Castilla y León, como la Benavente-León, que, según ha relatado, tiene tramos "totalmente intransitables" en el carril derecho que obligan a circular por el izquierdo. "Si te matas no te van a dar ellos puntos ni 300 euros", ha criticado Pascual en referencia a las multas que impone la DGT por superar los límites de seguridad.