Controlado un incendio en Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

Archivo - Bomberos de la Diputación de Valladolid. - BOMBEROS DIPUTACIÓN DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este viernes, 15 de agosto, en la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda ha sido controlado a las 14.02 horas, tras iniciarse a las 12.33 horas, según informa la plataforma de la Junta Inforcyl.

En las labores de extinción han participado los Bomberos de la Diputación de Valladolid con el apoyo de los Bomberos del Ayuntamiento de la capital, además de personal de la Junta. En concreto han acudido al lugar una decena de medios, incluidos dos autobombas.

La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.