Controlado el incendio de Olleros de Alba (León), que baja a Índice de Gravedad 0

Imagen de archivo del incendio en Olleros de Alba. - JCYL

LEÓN, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio que ha afectado al municipio leonés de Olleros de Alba, que ha visto reducido también su Índice de Gravedad (IGR) a 0.

El fuego se originó en la madrugada del pasado 6 de agosto y fue intencionado. Desde ese momento, se desplegó un dispositivo tanto por tierra como por aire para tratar de sofocarlo.

De momento, se desconoce la superficie afectada. Ayer el incendio se encontraba ya sin llama y los efectivos trabajaron para asegurar el perímetro y eliminar puntos calientes.