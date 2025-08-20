Convocada la Diputación Permanente de las Cortes para abordar la comparecencia de Mañueco en pleno extraordinario

Archivo - Fernández Mañueco en una intervención en las Cortes de Castilla y León. - CLAUDIA ALBA/EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, tras escuchar a la Junta de Portavoces, ha convocado la Diputación Permanente el próximo viernes, 22 de agosto, para abordar la comparecencia del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en un pleno extraordinario para que explique el operativo de extinción ante los graves incendios sufridos en la Comunidad durante los últimos días.

Asi, la Mesa ha admitido a trámite la solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente formulada por una quinta parte de sus miembros después de la petición del Grupo Socialista de comparecencia del presidente de la Junta.

De esta forma, la Diputación Permanente abordará el próximo viernes, 22 de agosto de 2025, a partir de las 12.00 horas, la petición de celebración de una sesión extraordinaria de Pleno para que comparezca el presidente de la Junta, fuera del período ordinario de sesiones, a fin de informar a la misma sobre el operativo de vigilancia, prevención y extinción de incendios forestales puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León ante la grave situación que vive nuestra Comunidad durante la presente campaña.

Los 18 miembros de la Diputación Permanente debatirán y votarán la convocatoria de ese Pleno extraordinario para la comparecencia del Presidente de la Junta de Castilla y León y tendrán que adoptar su decisión por mayoría absoluta de sus miembros.

En el caso de que se acuerde, el Pleno se celebrará antes de que finalice el mes de agosto al estar aún fuera del periodo de sesiones.

También se ha llevado a cabo en la Mesa de las Cortes, de acuerdo con la Junta de Portavoces, la ordenación de los debates y votación de la próxima sesión de la Diputación Permanente, así como la ordenación del debate del próximo Pleno, en el caso de que se acuerde su celebración.