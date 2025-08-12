Convocadas 26 plazas para reforzar las plantillas de Bomberos y Policía Municipal de Valladolid

Un agente de la Policía Municipal de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha convocado 26 plazas para reforzar las plantillas de Bomberos y Policía Municipal, con trece puestos disponibles en cada cuerpo.

El plazo para presentar las correspondientes solicitudes al proceso selectivo se ha abierto este martes, 12 de agosto, para cubrir trece plazas de bombero y tres de agente de policía municipal dentro del Ayuntamiento de Valladolid.

En concreto, las treces plazas para agente de policía se distribuyen entre el turno libre con nueve plazas, tres plazas de movilidad y uno de tropa y marinería, correspondientes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025.

En cuanto a las trece plazas de bombero, cinco plazas son de la OEP 2023 y ocho plazas de OEP 2024, según ha informado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Los interesados que lo deseen podrán darse de alta en el proceso selectivo en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valladolid.

Las bases de ambas convocatorias fueron publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 4 de agosto y el 5 de agosto, respectivamente, y establecen los requisitos, pruebas y criterios de selección.

El concejal de Hacienda, Personal y Modernización Administrativa, Francisco Blanco, ha destacado que estas incorporaciones "son un paso clave en la planificación de recursos humanos del Ayuntamiento, reforzando servicios esenciales para la seguridad y el bienestar de la ciudadanía".

Blanco ha subrayado que el objetivo es doble ya que por un lado se pretende "garantizar la cobertura de plazas muy importantes dentro de una administración local" y, por otro, "avanzar en el relevo generacional que permitirá un rejuvenecimiento progresivo de estas plantillas".

El responsable municipal ha incidido en que "la publicación de estas convocatorias en las fechas previstas demuestra el cumplimiento del calendario de empleo público, reforzando la estabilidad laboral y asegurando una prestación eficaz de los servicios municipales".