Convocadas ayudas para la mejora de centros escolares del medio rural en Salamanca con una inversión de 400.000 euros

SALAMANCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Salamanca, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, ha convocado las ayudas para la ejecución de obras de reparación, conservación y mejora en Colegios de Educación Infantil y Primaria del medio rural de la provincia durante el curso 2025-2026 por un total de 400.000 euros.

La inversión conjunta asciende a 400.000 euros, distribuidos en dos anualidades: 200.000 euros en 2025 y 200.000 euros en 2026, financiados al 50 por ciento entre ambas administraciones. Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la sede electrónica de la Diputación de Salamanca hasta el 12 de septiembre de 2025.

Podrán optar a estas subvenciones todos los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que cuenten en su término municipal con colegios públicos de Infantil y Primaria con actividad escolar.

En cuanto a las obras que pueden ser objeto de subvención se incluyen trabajos de reparación, conservación y mejora de edificios escolares, anexos o instalaciones deportivas vinculadas, así como obras nuevas de pequeña cuantía para dotar de servicios necesarios.

Quedan excluidas, entre otras, obras de nueva planta, actuaciones estructurales, mobiliario, material escolar o deportivo, jardinería o aparatos recreativos, tal y como ha apuntado la Diputación de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, han asegurado, se otorgarán puntos adicionales a ayuntamientos que no hayan recibido ayuda en 2024-2025, y en el caso que fuera necesario priorizar solicitudes, se puntuará según el tipo de obra, como infraestructuras básicas (saneamiento, electricidad, calefacción, fontanería, impermeabilización); accesibilidad (adaptación de accesos, aseos accesibles); mejora de eficiencia energética (aislamientos, carpinterías) y espacios exteriores (mejora de dotaciones deportivas, urbanización, cerramientos).

La financiación de las obras será en función de la cuantía, en obras de hasta 4.000 euros, la Junta aporta el 40 por ciento, la Diputación otro 40 y el Ayuntamiento, un 20 por ciento.

En el caso de obras de entre 4.000 y 8.000 euros, la Junta aporta el 35 por ciento, la Diputación otro 35 por ciento y el Ayuntamiento un 30 por ciento.

Con esta convocatoria, la Diputación de Salamanca ha apuntado que tanto la institución provincial como la Junta "reafirman su compromiso con el mantenimiento y mejora de las infraestructuras educativas en el medio rural" y garantizan que "los escolares dispongan de entornos seguros, accesibles y adecuados para el aprendizaje".