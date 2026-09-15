El COPCyL celebra este jueves en Zamora una charla sobre cuidado de la salud mental

El COPCyL celebra este jueves en Zamora una charla sobre cuidado de la salud mental
El COPCyL celebra este jueves en Zamora una charla sobre cuidado de la salud mental - COPCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: martes, 15 septiembre 2026 10:25
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ZAMORA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCyL) celebrará este jueves, 17 de septiembre, en Zamora la charla 'Cuidar la mente también es salud' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se desarrollará a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública, ubicada en la Plaza Claudio Moyano, y estará presidida por el decano del COPCyL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Zamora de la entidad, Luisa Velasco Riego.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Laura Pérez Asensio, según ha informado el COPCyL en un comunicado recogido por Europa Press.

Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.

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