El COPCyL celebra este jueves en Zamora una charla sobre cuidado de la salud mental - COPCYL

ZAMORA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCyL) celebrará este jueves, 17 de septiembre, en Zamora la charla 'Cuidar la mente también es salud' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se desarrollará a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública, ubicada en la Plaza Claudio Moyano, y estará presidida por el decano del COPCyL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Zamora de la entidad, Luisa Velasco Riego.

La ponencia correrá a cargo de la psicóloga sanitaria Laura Pérez Asensio, según ha informado el COPCyL en un comunicado recogido por Europa Press.

Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.