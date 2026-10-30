El COPCYL celebra el 3 de noviembre en Salamanca la charla '¿Es amor o es dependencia emocional?' . - COPCYL

SALAMANCA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Psicología de Castilla y León (COPCYL) celebrará el martes, 3 de noviembre, en Salamanca la charla '¿Es amor o es dependencia emocional?' dentro del ciclo 'Psicología Hoy: ¿qué puede hacer por ti?'.

La charla, que tendrá entrada libre hasta completar el aforo, se celebrará a las 19.30 horas en el Centro Municipal Integrado El Charro (Plaza de la Concordia) y estará presidida por el decano del COPCYL, David Cortejoso, y presentada por la vocal presidenta por Salamanca del COPCYL, Ana Belén Silguero Ayuso. La ponencia correrá a cargo de las psicólogas Ana María Blasco Ríos y Leticia García Castelló.

Las conferencias 'Psicología hoy: ¿qué puede hacer por ti?' del Colegio de Psicología de Castilla y León suman más de 600 charlas ofrecidas en todas las provincias a más de 15.000 castellanos y leoneses desde su comienzo en 1993.