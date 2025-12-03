La Cordillera Cantábrica de León estará este jueves en aviso por nevadas de hasta 10 cm por encima de los 1.300 metros - AEMET

LEÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo para este jueves, 4 de diciembre, en la Cordillera Cantábrica de León, donde la acumulación de nieve podría alcanzar los diez centímetros en 24 horas por encima de los 1.300 a 1.400 metros.

En concreto, el aviso estará activo entre las 12.00 y las 23.59 horas en la mencionada zona, con una probabilidad de entre el 40-70 por ciento, prinicipalmente en el extremo oriental.

Cabe recordar que la Delegación del Gobierno en Castilla y León ha establecido la declaración de la fase de alerta para este jueves por nevadas que pueden llegar a diez centímetros de acumulación por encima de los 1.300 metros en la Cordillera Cantábrica en León.

El aviso por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar a la Red de carreteras del Estado se ha activado entre las 12.00 y las 23.59 horas de este jueves, 4 de diciembre.

La afección se centra en la zona oriental de la Cordillera Cantábrica de León, concretamente en el límite entre esta provincia y Asturias, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación.

En el aviso se especifica que se pueden producir acumulaciones "importantes" de hasta diez centímetros por encima de los 1.300 metros de altitud.