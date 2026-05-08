La Corona de San Pedro vuelve a las confiterías de Valladolid desde este sábado para celebrar el patrón de la ciudad

Los establecimientos integrados en la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid ponen a la venta la corona de San Pedro - CONFITEROS DE VALLADOLID

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos integrados en la Asociación Provincial de Empresarios de Confitería de Valladolid pondrán a la venta entre este sábado, 9 de mayo, y el día 17 la Corona de San Pedro con motivo de la festividad del patrón de la ciudad.

Se trata de un dulce cuyos ingredientes principales sonun roscón de bollería hojaldrada, salpicado con almendras fileteadas, relleno con cabello de ángel y pasta de almendra.

Esta es la receta original resultado de un concurso que organizó la asociación para crear este postre en 1984, del que resultó ganador el repostero vallisoletano Enrique Cubero que en ese momento presidía la asociación, según ha recordado la asociación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Corona de San Pedro, podrán encontrarla en las confiterías asociadas del 9 al 17 de Mayo. Aunque la esencia es la misma cada obrador producto de su creatividad realiza una interpretación diferente de este dulce.

Las confiterías que comercializarán el dulce serán Pastelerías Bravo, Confitería Vitin , Confitería Labarga, Confitería Chus, Confitería Ricardo Blanco, Confiteria Rodri, Manjarrés, La Rosca y El Horno de Guiller.

Toda la información de la campaña se puede encontrar en la web de la asociaciónwww.confiterosvalladolid.com y en sus redes sociales Facebook e Instagram @confiterosvalladolid.