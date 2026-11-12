Correos emite una edición de 65.000 sellos dedicados al V Centenario de la Escuela de Salamanca. - JESUS SANCHEZ

SALAMANCA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Correos ha emitido este jueves un sello conmemorativo dedicado al V Centenario de la Escuela de Salamanca, del que se ha realizado una tirada de 65.000 unidades. Con esta emisión, Correos rinde homenaje "a una escuela de pensamiento que trascendió fronteras y generaciones y recuerda que algunas de las ideas que transformaron el mundo comenzaron a formularse en las aulas de Salamanca", como han asegurado en un comunicado recogido por Europa Press.

El origen de esta escuela se remonta a 1526, con la llegada de Francisco de Vitoria a la Cátedra de Prima de Teología de la Universidad de Salamanca, donde comenzó a desarrollarse una nueva forma de reflexión sobre la dignidad de la persona, la justicia, el poder y las relaciones entre los pueblos, han recordado.

Desde Correos se ha destacado, además, que los pensadores de la Escuela de Salamanca protagonizaron algunos de los debates más avanzados de su tiempo, defendieron la dignidad inherente a toda persona, cuestionaron la legitimidad de las guerras de conquista y reivindicaron los derechos de los pueblos indígenas de América.

Figuras como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Francisco Suárez contribuyeron además a sentar las bases del Derecho Internacional moderno y realizaron importantes aportaciones al pensamiento económico a través de sus reflexiones sobre el valor, los precios, el comercio, la propiedad y la circulación monetaria.

Convertida en uno de los grandes focos intelectuales de Europa, Salamanca desempeñó un papel destacado en la construcción del pensamiento moderno. Cinco siglos después, el legado de esta escuela continúa siendo una referencia en debates sobre libertad, justicia, igualdad y convivencia.

La emisión de este sello, que forma parte de la serie Efemérides, cuenta con una tirada de 65.000 ejemplares y un valor postal de 2,65 euros. Puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market o a través del Servicio Filatélico en el correo electrónico atcliente.filatelia@correos.com y en el teléfono 915 197 197.