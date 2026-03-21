Cortada la A-62 en Castrillo de la Guareña (Zamora) tras arder un camión en una colisión sin heridos - DGT

ZAMORA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre dos camiones en el kilómetro 197 de la autovía A-62, en sentido Salamanca, a la altura de Castrillo de la Guareña (Zamora), que se ha saldado sin heridos, ha provocado el corte de la vía en sentido creciente debido a que uno de los vehículos ha comenzado a arder posteriormente, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido en torno a las 10.30 horas, momento en el que varias personas han alertado a la sala de operaciones del 112 de un accidente de tráfico en el que se habían visto implicados dos camiones.

El 112 ha dado aviso a los Bomberos de Toro y a la Guardia Civil de Tráfico de las provincias de Zamora, Salamanca y Valladolid para intervenir en el lugar del incidente.

Como consecuencia del siniestro y del incendio originado en uno de los camiones, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que la vía permanece cortada al tráfico en ese punto.