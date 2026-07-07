Cortada la carretera LE- 5404 y el tren Ponferrada - León por el fuego de Porqueros, y 60 vecinos de Zacos

VALLADOLID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que se ha iniciado está tarde en la localidad leonesa de Porqueros, en la comarca de Astorga, ha obligado a cortar la carretera LE - 5404 , así como la vía férrea que comunica León con Ponferrada, como así lo ha asegurado el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego.

Este incendio ha sido declarado de Índice de Gravedad Potencial 2 y los bomberos están trabajando en n la localidad de Zacos, donde permanecen alrededor de sesenta personas confinadas en la escuela, como ha explicado Diego.

Los viajeros del tren que estaban en tránsito han tenido que ser transportados a Ponferrada por carretera ya que el tren ha sido parado en Astorga.