Cortada la vía de acceso a la A-62 en Salamanca por la colisión de dos camiones

Tramo de la A-62 afectado por el accidente de dos camiones. - GUARDIA CIVIL

SALAMANCA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Salamanca y de la Compañía de Santa Marta han cortado la vía de acceso a la A-62 en el kilómetro 243 sentido Valladolid en la provincia de Salamanca tras la colisión de dos camiones.

El aviso del accidente ha tenido lugar a las 12.26 horas en el que se ha solicitado asistencia para un hombre de unos 60 años que se encontraba inconsciente.

Desde el Servicio de Emergencias 1-1-2 se ha avisado a Guardia Civil de Tráfico, Sacyl y Bomberos de Salamanca, cuya intervención ha sido necesaria porque se ha producido un derrame de combustible sobre la carretera.

La Policía Local también ha acudido al lugar del accidente para cortar vía de acceso a la autovía.

La Guardia Civil han regulado el tráfico y ha mantenido la circulación por el carril izquierdo de la vía, por lo que se ha producido una "importante retención por el volumen de circulación existente en esos momentos".

Desde los Cuerpos de Seguridad se ha solicitado a los usuarios de la vía circular con precaución y respetar las indicaciones de los agentes, así como la señalización existente.