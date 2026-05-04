Cortado un carril de la A-1 en Bahabón de Esgueva (Burgos) tras colisionar un turismo y un camión

Gráfico difundido por el 112 con datos del corte de un carril de la A-1 - @112CYL

BURGOS 4 May. (EUROPA PRESS) -

Una colisión por alcance entre un turismo y un camión ha provocado el corte del carril derecho de la autovía autovía A-1 en sentido Madrid a la altura del término burgalés de Bahabón de Esgueva, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

El accidente ha tenido lugar entre las 15.43 y las 15.46 horas de este lunes, 4 de mayo, en el kilómetro 184 de la autovía A-1, sentido Madrid, y se han visto implicados un turismo y un camión que ha hecho la tijera.

Seis personas han llamado al 112 para dar aviso de este accidente en el que ha resultado herido el conductor del camión, de unos 50 años, y otro hombre de unos 40.